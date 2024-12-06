Машины спецслужб предлагают не штрафовать за нарушения ПДД

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Проект закона, подразумевающий освобождение собственников автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета от штрафов за нарушения ПДД с камер фотовидеофиксации, внесут на рассмотрение в Госдуму 6 декабря.
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