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МИД РФ: Вашингтон дал карт-бланш на удары по России

МИД РФ: Вашингтон дал карт-бланш на удары по России

Высказался по теме глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он заявил, что Вашингтон дал карт-бланш Киеву на новые удары по территории России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».

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