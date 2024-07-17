МИД РФ: Вашингтон дал карт-бланш на удары по России

Высказался по теме глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он заявил, что Вашингтон дал карт-бланш Киеву на новые удары по территории России, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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