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Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника "Руки Вверх"

Раскрыта неожиданная причина трагедии экс-клавишника "Руки Вверх"

Клавишник музыкального коллектива "Руки вверх" Владимир Капырин, найденный без признаков жизни еще в начале октября, скончался от сердечного приступа, пишет SHOT, ссылаясь на собственный источник, указавший на результаты проверки следствия.

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