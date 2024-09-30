Православный царь и чародеиВ прошлом разговоре «Иван Грозный: царское служение на краю бездны» мы остановились на смерти старшего сына государя, обстоятельства которой не прояснены по сей день и представляющей интерес с точки зрения анализа мировоззренческих установок самодержца.
Иван Грозный – договор с Господом
Комментарии
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Наверное договор с Господом в 18 веке было примерно как международный договор между всеми странами сразу или устав ООН.
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16 час.
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