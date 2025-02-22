Президент США заявил, что присутствие Зеленского на переговорах необязательно

Дональд Трамп не считает, что украинский лидер будет важен на этих встречах Президент США Дональд Трамп считает необязательным присутствие Владимира Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии