В Москве показали фрагменты челюстей, по которым опознали Гитлера\ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера

Корреспондент ВГТРК Анастасия Ефимова в программе, транслировавшейся на телеканале «Россия 24», заявила, что хранящийся в архиве ведомства фрагмент зуба фюрера опровергает конспирологическую версию о том, что Гитлер жив.
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