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Мода и Шоу-бизнес

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Он жив после скандала с P. Diddy? Мать Бони 5 раз видела Майкла Джексона своими глазами: «Он на инвалидной коляске»

Он жив после скандала с P. Diddy? Мать Бони 5 раз видела Майкла Джексона своими глазами: «Он на инвалидной коляске»

После разоблачения «белых вечеринок» P. Diddy, на которые многократно намекал Канье Уэст ещё много лет назад, публика вспомнила старый выпуск российского шоу, где Виктория Боня убедительно говорила о том, что Майкл Джексон может быть жив.

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