НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Смит-Роу близок к трансферу из «Арсенала» в «Фулхэм» за рекордные 35 млн фунтов

Смит-Роу близок к трансферу из «Арсенала» в «Фулхэм» за рекордные 35 млн фунтов

Атакующий хавбек «Арсенала» Эмил Смит-Роу, вероятно, перейдет в «Фулхэм». 23-летний англичанин близок к трансферу к «дачникам» за 35 млн фунтов – это рекордная покупка в истории «Фулхэма» и повторение рекордной продажи для «Арсенала».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх