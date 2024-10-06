Роман Ротенберг поздравил Губерниева с 50-летием: «Восхищаюсь его патриотизмом и смелостью – искренне болеет за наших, но не стесняется говорить о проблемах. С юбилеем, реальный Губер»

Сегодня телеведущему и комментатору «Матч ТВ» исполнилось 50 лет. «Сегодня юбилей у Дмитрия Губерниева – самый яркий, харизматичный, честный и громкий комментатор страны отмечает 50 лет! Мы с Димой знакомы много лет, и все это время я восхищался его патриотизмом и смелостью.