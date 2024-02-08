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США в 2023 году закупили у РФ уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов

США в 2023 году закупили у РФ уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов

За прошлый год Америка потратила рекордную сумму на закупку российского урана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от американской статистической службы.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Я понимаю, что не стоит судить выше своего сапога. Но я знаю точно, что Россия далеко не на первом месте по запасам урана в мире. Так что кто старается побыстрее обескровить Россию? Объясните.
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20 час.
Natalia Ivanova
Приходит Мишустин в думу - ему депутатаы задают вопрос по урану и он отвечает - и всё это публично и на камеры. А то что я тут тыкаю - это периливать из пустого в порожнее.
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19 час.

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