США в 2023 году закупили у РФ уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов

Я понимаю, что не стоит судить выше своего сапога. Но я знаю точно, что Россия далеко не на первом месте по запасам урана в мире. Так что кто старается побыстрее обескровить Россию? Объясните.

Natalia Ivanova

Приходит Мишустин в думу - ему депутатаы задают вопрос по урану и он отвечает - и всё это публично и на камеры. А то что я тут тыкаю - это периливать из пустого в порожнее.