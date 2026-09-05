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Путин поддержал снижение ипотечной ставки для многодетных семей при строительстве домов

Путин поддержал снижение ипотечной ставки для многодетных семей при строительстве домов

Президент поддержал предложение о предоставлении многодетным семьям более выгодных условий семейной ипотеки при покупке или строительстве частного дома.

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