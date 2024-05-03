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Новости Омска

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Более 300 тысяч рублей в месяц: названа зарплата ректора ОмГУ Сергея Замятина и

Более 300 тысяч рублей в месяц: названа зарплата ректора ОмГУ Сергея Замятина и его заместителей. Преподаватели вуза получают в среднем в 5,5 раза меньше своего руководителя.

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