Более 300 тысяч рублей в месяц: названа зарплата ректора ОмГУ Сергея Замятина и его заместителей. Преподаватели вуза получают в среднем в 5,5 раза меньше своего руководителя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Более 300 тысяч рублей в месяц: названа зарплата ректора ОмГУ Сергея Замятина и его заместителей. Преподаватели вуза получают в среднем в 5,5 раза меньше своего руководителя.