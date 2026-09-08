Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли бойцы спецназа (ФОТО, ВИДЕО)

Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли бойцы спецназа. По данным «Базы» и ряда других источников, в группе, попавшей под снежно-ледовый обвал в Безенгийском ущелье, находились военнослужащие спецподразделений, в том числе бойцы ЦСН «Витязь» Росгвардии.