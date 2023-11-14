Будут ли украшать Смоленск к Новому году?

Однако новогодних ярмарок смоляне могут и не дождаться В понедельник, 13 ноября, во время общегородской планерки в Смоленской администрации рассказали о том, как преобразится областной центр во время новогодних праздников.
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