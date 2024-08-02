На обследование Конюшенного ведомства Петербург может потратить 1,2 млн рублей

Здание хотят приспособить к современному использованию. Городское управление инвентаризации движимого и недвижимого имущества заказало обследование строительных конструкций здания Конюшенного ведомства и разработку вариантов его приспособления к современному использованию.
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