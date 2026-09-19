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Аргументы недели

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О том, насколько диктатор Лукашенко, президент РБ спорит с Путиным

О том, насколько диктатор Лукашенко, президент РБ спорит с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что часто «в шутку» спорит с президентом России Владимиром Путиным о том, кто из них является «бо́льшим диктатором».

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