Дохлая крыса в канаве заслуживает более сочувствия, чем телеканал "Дождь" - впрочем, пока еще, увы, не закрывшийся, - и ровно то же самое касается всех этих "Проектов", "Инсайдеров", "Медуз", "Открытых Россий" и прочих, гори они все синим пламенем.