Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Жаль, что только одного наша геранька накрыла!«Вел прибыльный б...
  • Александр Бабин
    Сообщить англичанам что бы забрали трупы своих граждан.ВС РФ в Сумской о...
  • Eduard
    Надеюсь не встанет!«Вел прибыльный б...

«Дохлая крыса в канаве заслуживает более сочувствия»

«Дохлая крыса в канаве заслуживает более сочувствия»

Дохлая крыса в канаве заслуживает более сочувствия, чем телеканал "Дождь" - впрочем, пока еще, увы, не закрывшийся, - и ровно то же самое касается всех этих "Проектов", "Инсайдеров", "Медуз", "Открытых Россий" и прочих, гори они все синим пламенем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх