Дохлая крыса в канаве заслуживает более сочувствия, чем телеканал "Дождь" - впрочем, пока еще, увы, не закрывшийся, - и ровно то же самое касается всех этих "Проектов", "Инсайдеров", "Медуз", "Открытых Россий" и прочих, гори они все синим пламенем.
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