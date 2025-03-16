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МИД Катара: Доха поддерживает все инициативы по разрешению конфликта на Украине

МИД Катара: Доха поддерживает все инициативы по разрешению конфликта на Украине

Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе переговоров с зампредом правительства России Денисом Мантуровым заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает ТАСС.

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