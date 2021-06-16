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Уважаемые жители и гости города Бахчисарая!

Уважаемые жители и гости города Бахчисарая!

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

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