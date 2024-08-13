Росреестр определил, что считать заброшенными дачными участками

Росреестр определил признаки неиспользования дачных участков. Согласно проекту, к ним будут относиться разрушение или повреждение части садового дома, захламление мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 м, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур.