Инстасамка ответила на обвинения в розыгрыше использованных накладных ногтей

Еще 7 января Инстасамка решила устроить розыгрыш необычного подарка в личном блоге: у самых удачливых подписчиков певицы появилась возможность заполучить «два набора царских и легендарных ногтей со съемок клипа».
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