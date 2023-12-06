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Моргенштерн* получил в России штраф на 300 тысяч рублей

Моргенштерн* получил в России штраф на 300 тысяч рублей

Известного рэпера и иноагента Алишера Моргенштерна* ждет неприятность в виде штрафа. Оказывается, медийный скандалист вновь нарушил российские законы.

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