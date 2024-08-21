Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского

© РИА Новости . Александр Гальперин Сегодня 433 прочитали На Украине задумались над тем, возможны ли теперь будут переговоры с Россией и к чему приведет затягивание изматывающего конфликта - не получится ли так, что в Киеве возьмут штурмом свой "Зимний".