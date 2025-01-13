Театр абсурда
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Театр абсурда

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    так некоторые очень довольны а расхлебывает простой гражданин в основном«Не брат ты нам, ...
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"По шариату нужно было её камнями закидать"

"По шариату нужно было её камнями закидать"

Русский компас Фото: тг-канал "Readovka". Бородач жестоко избил бывшую жену за то, что она якобы изменила ему после развода.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Этого урода в Магадан на долгие годы!!! Мразь, ничтожество!!!
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13 час.
Наталия
Когда власть имамов становится выше власти законов светского государства, происходят именно такие истории. Нельзя заигрывать ни с одной религией. Законы прописанные в Конституции, должны быть основой  отношений между людьми. Все происходящее, это колоссальное упущение центральной власти.
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12 час.
Светлана Ефименко
у меня знакомая дагистанка не может родить так муж ее и не выгоняет вместе ведут бизнес, но женился на другой и она рожает ему детей и попробуй что нибудь скажи останешся со своими интересами и к родителям ее к своим не пустит, а за его детьми ухаживай когда он привозит их к ней! вот такие у них законы, женщина нужна только для постели и рожать детей! и еще естественно молчать и делать всю работу по дому и не ныть что это тяжелая помоги!хорошо если свекровь попадется не стерва, а если будет &quot;свекровь как королева&quot; и ненавидеть сноху считай живешь как в рабстве!
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4 час.

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