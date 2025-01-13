"По шариату нужно было её камнями закидать"

Светлана Ефименко

у меня знакомая дагистанка не может родить так муж ее и не выгоняет вместе ведут бизнес, но женился на другой и она рожает ему детей и попробуй что нибудь скажи останешся со своими интересами и к родителям ее к своим не пустит, а за его детьми ухаживай когда он привозит их к ней! вот такие у них законы, женщина нужна только для постели и рожать детей! и еще естественно молчать и делать всю работу по дому и не ныть что это тяжелая помоги!хорошо если свекровь попадется не стерва, а если будет "свекровь как королева" и ненавидеть сноху считай живешь как в рабстве!