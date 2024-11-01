Житель Хабаровска передавал информацию Киеву об участниках СВО, возбуждено дело

В Хабаровском крае местное управление ФСБ пресекло деятельность пособника спецслужб Украины. В ходе расследования выяснилось, что мужчина добровольно связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил свои услуги.
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