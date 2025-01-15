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Взрывы в Кривом Роге: ситуация с безопасностью на фоне тревоги на Украине

Взрывы в Кривом Роге: ситуация с безопасностью на фоне тревоги на Украине

В Кривом Роге в Украине произошли взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги. С октября 2022 года российские силы наносят удары по важной инфраструктуре страны.

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