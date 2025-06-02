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Царьград

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Пленный Шарутин: ряды ВСУ пополняют грузчиками и сварщиками

Пленный Шарутин: ряды ВСУ пополняют грузчиками и сварщиками

Украинский военнослужащий рассказал, как ВСУ набирают людей на службу.Солдаты ВСУ, возвращаясь с передовой, больше не хотят туда.

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