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Депутата из Югры хотят наказать за слова о Сибири как «родине мигрантов»

<p style="text-align:justify">Высказывание депутата Думы Ханты-Мансийского округа Халида Таги-заде о том, что мигранты из Узбекистана едут на юг Сибири как &laquo;на историческую родину&raquo;, вызвало резкую реакцию со стороны федеральных политиков.

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