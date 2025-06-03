Депутата из Югры хотят наказать за слова о Сибири как «родине мигрантов»

<p style="text-align:justify">Высказывание депутата Думы Ханты-Мансийского округа Халида Таги-заде о том, что мигранты из Узбекистана едут на юг Сибири как «на историческую родину», вызвало резкую реакцию со стороны федеральных политиков.
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