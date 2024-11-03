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Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на один час

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на один час

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту было перекрыто. Данные сведения сообщали представители Оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту и подготовке к досмотру.

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