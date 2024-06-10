Видео: военнослужащий рассказал о работе в зоне СВО

Петербуржцев приглашают на службу по контракту Офицер запаса Андрей Шванов рассказал, что оставил работу в рекламном бизнесе и отправился добровольцем в зону спецоперации, сообщили в группе пункта отбора на военную службу по контракту во «ВКонтакте».