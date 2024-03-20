UofL: пребывание на солнце может приводить к накоплению бляшек в артериях

Ученые из университета Луисвилля в США обнаружили, что пребывание на открытом воздухе в условиях сильной жары может усилить признаки воспаления в организме и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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