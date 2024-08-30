В Минздраве заявили, что всем пациентам с EVALI нужна госпитализация

Трети больных требуется искусственная вентиляция легких Как сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян, почти все пациенты с болезнью вейперов EVALI нуждаются в госпитализации, а одной трети из них требуется искусственная вентиляция лёгких.
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