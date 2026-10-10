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В России спрогнозировали рекордные снегопады предстоящей зимой

В России спрогнозировали рекордные снегопады предстоящей зимой

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИС «ВЕСТИ» спрогнозировал, что предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега.

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