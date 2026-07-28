Охотникам могут разрешить мощную пневматику

Российским охотникам может стать доступна мощная пневматика. МВД России предложило снять действующее ограничение дульной энергии для охотничьего пневматического оружия в 25 джоулей и исключить его из Криминалистических требований.
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