Прогноз погоды в Крыму на 25 января

Прогноз погоды в Крыму на 25 январяВ Симферополе +11 и небольшой дождьВ Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и пасмурноВ Черноморском +9 и небольшой дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +9 и небольшой дождьВ.