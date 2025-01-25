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Прогноз погоды в Крыму на 25 января

Прогноз погоды в Крыму на 25 января

Прогноз погоды в Крыму на 25 январяВ Симферополе +11 и небольшой дождьВ Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и пасмурноВ Черноморском +9 и небольшой дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +9 и небольшой дождьВ.

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