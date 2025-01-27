Изуверы из ВСУ: боевики убивали мирных жителей в курском приграничье

Использованы материалы: Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency, Global Look Press Успешное продвижение российской армии на большинстве направлений тем не менее не должно быть поводом для самоуспокоения.
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