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Изуверы из ВСУ: боевики убивали мирных жителей в курском приграничье

Изуверы из ВСУ: боевики убивали мирных жителей в курском приграничье

Использованы материалы: Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency, Global Look Press Успешное продвижение российской армии на большинстве направлений тем не менее не должно быть поводом для самоуспокоения.

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ШН
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