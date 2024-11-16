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Подходим, пробуем: русские и советские нобелиаты у литературного «шведского стола»

Подходим, пробуем: русские и советские нобелиаты у литературного «шведского стола»

Книга Гаянэ Степанян о пятерых русских писателях, удостоенных Нобелевской премии (Иване Бунине, Борисе Пастернаке, Михаиле Шолохове, Александре Солженицыне и Иосифе Бродском), основана на лекционном курсе автора и отчасти представляет собой компактный дайджест двух фундаментальных трудов по нобелистике.

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Варлам Устрялов
Первым русским нобелевцем по литературе был пшик генрик сенкевич в 1905 году. Кажется, за роман &quot;куда прёшь?&quot;
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