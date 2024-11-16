Подходим, пробуем: русские и советские нобелиаты у литературного «шведского стола»

Книга Гаянэ Степанян о пятерых русских писателях, удостоенных Нобелевской премии (Иване Бунине, Борисе Пастернаке, Михаиле Шолохове, Александре Солженицыне и Иосифе Бродском), основана на лекционном курсе автора и отчасти представляет собой компактный дайджест двух фундаментальных трудов по нобелистике.