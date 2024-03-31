Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

Пошлейшее занятие. Макаревич* вслед за Пугачёвой осудил жителей России за посты о "Крокусе" Андрей Макаревич* прервал молчание по поводу трагедии в "Крокус Сити Холле", заверив, что безусловно жалеет жертв теракта.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
По идее Макаревичу должны сделать иудейское обрезание. Хоть у вас и у меня обгезанье,вы оставьте свои пгитязанья.
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1 час.
Сергей Oблезов
Надо отдать приказ на ликвидацию!
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28 мин.
Коська
Помните??? АРИСТОКРАТИЯ ПОМОЙКИ ДИКТУЕТ НОРМЫ НА МОРАЛЬ!!! И прекращайте каждый день вспоминать о них, они кто - МРАЗЬ, и о ней  ВВААЩЩЕЕ не стоит заморачиваться НЕТ ЕЁ, НЕТ И УСЁ!!!!
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