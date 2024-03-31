"Семь дней молчали, а потом прорвало": Захарова не выдержала лицемерия Макаревича* и Пугачёвой

По идее Макаревичу должны сделать иудейское обрезание. Хоть у вас и у меня обгезанье,вы оставьте свои пгитязанья.

Коська

Помните??? АРИСТОКРАТИЯ ПОМОЙКИ ДИКТУЕТ НОРМЫ НА МОРАЛЬ!!! И прекращайте каждый день вспоминать о них, они кто - МРАЗЬ, и о ней ВВААЩЩЕЕ не стоит заморачиваться НЕТ ЕЁ, НЕТ И УСЁ!!!!