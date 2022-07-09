Офицерский состав военной базы ЮВО в Армении выполнил учебные стрельбы из штатного оружия

Офицерский состав военной базы ЮВО в Армении выполнил учебные стрельбы из штатного оружия

Военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе: изготовку к бою, смену огневой позиции, разборку-сборку пистолета Макарова, снаряжение магазина.

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