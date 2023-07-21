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Товарищеский матч. «ПСЖ» сыграет с «Гавром» Кузяева

Товарищеский матч Пуасси, Франция ПСЖ Франция – Гавр Франция Дата проведения 21 июля, 18.00, «Campus PSG» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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