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Мартинес о матче со Словенией в 1/8 финала Евро: «Легких матчей не бывает, игра с Грузией – прекрасный пример. Поражение лучше подготовит Португалию психологически»

Мартинес о матче со Словенией в 1/8 финала Евро: «Легких матчей не бывает, игра с Грузией – прекрасный пример. Поражение лучше подготовит Португалию психологически»

Португалия вышла в плей-офф Евро-2024 с 1-го места в группе F, набрав 6 очков. В 3-м туре группового этапа португальцы уступили Грузии (2:0).

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