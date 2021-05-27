Пациент скорее мертв: зачем Соединенные Штаты покупают КрАЗы

Славянская доктрина

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Юрий Ильинов
26 мая 1905 года в номере одной из гостиниц в Каннах был найден мертвым Савва Тимофеевич Морозов - один из богатейших людей России своего времени, меценат, предприниматель и благотворитель. Морозов лежал с простреленной грудью, а у разжатой правой руки нашли браунинг. А на полу была записка - "В моей смерти прошу никого не винить". Но в самоубийство Саввы Тимофеевича многие не верили. Сам он еще задолго до смерти говорил своему другу Максиму Горькому о том, что его могут убить черносотенцы - за то, что Морозов помогал революции. Не верили в самоубийство Саввы Тимофеевича и на его фабрике - среди рабочих ходили байки, что "вместо Саввы похоронили другого, а он отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму". Смерть Саввы Морозова стала потрясением для Москвы. Гроб с телом доставили через Ревель, похоронили Морозова на Рогожском кладбище - как и многие купцы и промышленники, Савва Морозов происходил из старообрядческой семьи. И похороны на старообрядческом кладбище еще раз заставили сомневаться, что Морозов покончил с собой - как известно, самоубийц хоронили за оградой.

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