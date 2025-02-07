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ИА Регнум

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  • nyha
    Выбить всю РОДНЮ с этим ПИДАРАСОМ...Житель Подмосковь...
  • Nata
    Лишнее предупреждение о необходимости всегда быть бдительными.Рогов: на передов...
  • Амара Карпова
    Хохлы это НЕлюди🤮🤮🤮это бешеные животные💩💩💩Рогов: на передов...

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 шайб

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз», сократив отставние от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 15 шайб.

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