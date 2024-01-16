Конференция «ОпТИМальная эксплуатация» состоится 15 февраля в информационно-аналитическом центре Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы при поддержке столичного Департамента градостроительной политики и портала «СтроимПросто».
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