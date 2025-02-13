Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без своего участия

КИЕВ, 13 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет принимать никаких результатов двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если Украина не будет участвовать в этих обсуждениях.
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