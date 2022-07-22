МЧС предупреждает о 5 классе пожарной опасности в 6 МО Оренбуржья

Возможные ЧС из-за пятого класса пожарной опасности могут произойти до 26 июля. 22 июля стоит быть особенно осторожными при обращении с огнем жителям Акбулакского, Новосергиевского, Илекского, Светлинского районов, а также Орска и Соль-Илецкого ГО.