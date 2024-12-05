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Не только о футболе

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ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 18 тур РПЛ и продолжение сенсаций.

ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 18 тур РПЛ и продолжение сенсаций.

Вот и подходит к концу первый круг РПЛ, командам осталось сыграть по одному матчу и футболисты уйдут в зимний отпуск.

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КУАТ
Тур отроет Спартак в субботу 07.12. в 18.00
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