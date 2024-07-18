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Чистяков о «Зените» в чемпионской гонке в РПЛ: «Хочется, чтобы все было как можно проще. Выигрывать не надоело»

В прошлом сезоне петербуржцы стали чемпионами России лишь в последнем туре. — Не надоело еще постоянно выигрывать и праздновать трофеи? — Нет-нет, не надоело (улыбается).

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