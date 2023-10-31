У кошачьей морды насчитали двести семьдесят шесть выражений. У котиков на лице может быть написано разное – об этом знает любой, кто хоть сколько-нибудь за ними наблюдал.
Лицо кота
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У кошачьей морды насчитали двести семьдесят шесть выражений. У котиков на лице может быть написано разное – об этом знает любой, кто хоть сколько-нибудь за ними наблюдал.
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