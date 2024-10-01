Генштаб России: срок службы по призыву на фоне СВО останется неизменным

Срок службы по призыву в России останется неизменным. Такое заявление в интервью «Красной звезде» сделал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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